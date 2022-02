EUA anunciam sanções à empresa responsável por gasoduto russo Nord Stream 2

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira a imposição de sanções à Nord Stream 2 AG, empresa responsável pela construção do gasoduto russo Nord Stream 2, ampliando as penalidades a Moscou após o reconhecimento de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia.

As sanções, que visam a empresa Nord Stream 2 AG e seu CEO, Matthias Warnig, aumentam a pressão sobre o projeto no Mar Báltico, realizado para dobrar a capacidade de fluxo de gás da Rússia para a Alemanha.

A Casa Branca disse que as sanções não afetarão Gerhard Schroeder, ex-chanceler alemão e amigo próximo de Putin que chefia o comitê de acionistas da Nord Stream desde 2005.

Projeto de energia mais polêmico da Europa, Nord Stream 2 ainda não iniciou suas operações enquanto aguarda a certificação da Alemanha e da União Europeia.

A Alemanha interrompeu na terça-feira ações relacionadas ao gasoduto, no valor de 11 bilhões de dólares, citando as decisões da Rússia em relação à Ucrânia. Os Estados Unidos e a UE temem que o gasoduto aumente a dependência da Europa pelo fornecimento de energia russo e negue taxas de trânsito para a Ucrânia, sede de outro gasoduto russo.

Biden disse em um comunicado que seu governo está coordenando de perto a ação do Nord Stream 2 com a Alemanha, acrescentando: “Hoje orientei minha administração a impor sanções à Nord Stream 2 AG e seus diretores corporativos”.

Biden acrescentou: “Essas medidas são outra parte de nossa parcela de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia. Como deixei claro, não hesitaremos em tomar outras medidas se a Rússia continuar a escalar”.

Saiba mais