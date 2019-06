EUA anunciam sanções a principal grupo petroquímico do Irã

O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta sexta-feira (7) sanções contra o grupo petroquímico iraniano PGPIC por suas ligações com os Guardiões da Revolução de seu país.

A medida visa a estrangular o financiamento do maior e mais rentável grupo petroquímico do Irã e se estende a suas 39 subsidiárias e “agentes de vendas sediados no exterior”, informou a agência do governo em um comunicado.

“Esta ação é um aviso de que continuaremos a atacar grupos e empresas do setor petroquímico e de outros países que fornecem assistência financeira” aos Guardiões da Revolução, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em comunicado.