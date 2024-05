EUA anunciam pacote de US$ 400 mi em ajuda militar para Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/05/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 10 MAI (ANSA) – Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (10) um novo pacote de ajuda militar de US$ 400 milhões (R$ 2,05 bi) para a Ucrânia.

“Os EUA anunciam um pacote de US$ 400 milhões em apoio ao corajoso povo da Ucrânia. Os EUA continuarão ao lado da Ucrânia na batalha contra a agressão russa”, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, no X (antigo Twitter).

O pacote inclui munições para os sistemas Patriot, mísseis Stinger, munições aéreas de precisão e veículos blindados Bardley e M113, além de mísseis antitanque Tow e Javelin, munições para armas curtas, granadas e mísseis antirradiação de alta velocidade.

Trata-se do terceiro pacote para a Ucrânia em menos de três semanas.

A divulgação ocorreu no momento em que a Rússia lançou uma ofensiva terrestre que provocou intensos combates no leste da Ucrânia, avançando sobre a província de Kharkiv, que abriga a segunda maior cidade do país.

No entanto, o governador, Oleg Syniehubov, afirmou que as incursões russas na região foram rechaçadas e que as tropas ucranianas “mantiveram suas posições”.

“A Rússia está intensificando sua ofensiva na Ucrânia, mas estamos confiantes nas capacidades do exército de Kiev”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

“Estou grato ao presidente, ao Congresso e ao povo americano pelo novo pacote. Esta tempestiva e vital assistência ajudará a salvar vidas civis e a fortalecer os guerreiros ucranianos na linha de frente”, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Ele também criticou os atrasos na entrega de ajuda por parte de países aliados: “Atualmente nem todos os nossos parceiros cumprem prontamente os acordos. Precisamos da máxima concentração dos nossos amigos para acelerar o fornecimento”.

(ANSA).