EUA anunciam novo pacote de armas de R$ 1 bi para Ucrânia

WASHINGTON, 11 OUT (ANSA) – O departamento de Defesa americano anunciou nesta quarta-feira (11) um novo envio de armas à Ucrânia, num pacote de US$ 200 milhões (R$ 1 bi). As informações foram divulgadas, em nota, pelo Pentágono.

No pacote há mísseis Aim-9M de defesa aérea, munição de lança-foguetes Himars, projéteis de artilharia, armas leves e mais de 16 milhões de munições.

“Os Estados Unidos estão empenhados em defender e colaborar com os aliados para fornecer a Kiev o que precisa para se defender no campo de batalha.

A administração Biden convida o Congresso a respeitar seu esforço pelo povo ucraniano, aprovando novos financiamentos”, diz a nota.

Também nesta quarta-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou, participando de uma videoconferência na assembleia do FMI e do Banco Mundial: “Somos gratos a todos os líderes e nações que apoiaram a Ucrânia desde o início da invasão russa. É importante agora garantir a continuidade do apoio porque a resiliência depende disso”.

“O agressor não deve pensar que pode durar mais do que nós”, concluiu. (ANSA).

