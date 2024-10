EUA anunciam novas sanções contra indústria petrolífera do Irã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2024 - 18:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 11 OUT (ANSA) – Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (11) uma série de novas sanções contra o setor de petróleo e petroquímica do Irã.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento do Tesouro americano, as medidas contra Teerã são uma “resposta ao ataque de 1º outubro” em território israelense, acrescentando que foi a “segunda ofensiva direta neste ano”.

As sanções de Washington afetam todo o setor iraniano, mas também cerca de 20 navios e empresas sediadas no exterior, todos acusados de estarem envolvidos no transporte de petróleo e materiais petroquímicos da nação persa.

O Departamento do Tesouro afirmou que a ideia é elevar a pressão financeira sobre o Irã e “limitar a capacidade do regime de obter os recursos necessários para desestabilizar a região”.

As empresas afetadas pelas medidas dos EUA não poderão negociar seus produtos com cidadãos e companhias americanas.

Além disso, a utilização do dólar em transações foi limitada.

No primeiro dia de outubro, o Irã lançou por volta de 200 mísseis contra Israel como resposta pelas mortes dos líderes do grupo fundamentalista islâmico Hamas e do grupo xiita Hezbollah em bombardeios das Forças de Defesa de Israel (IDF). (ANSA).