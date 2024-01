EUA anunciam investimento de US$ 162 milhões em empresa de semiconduto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 13:55 Para compartilhar:

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 4, que vai conceder US$ 162 milhões à empresa Microchip Technology para expandir as fábricas da companhia nos Estados de Colorado e Oregon. A concessão foi por meio da lei CHIPS, que busca fomentar o setor de semicondutores no país.

De acordo com a conselheira de Economia dos EUA, Lael Brainard, os chips fabricados serão “componentes essenciais para uma gama de produtos de consumo e da defesa, que são críticos para o setor industrial americano”.

Ela afirma que o Departamento do Comércio dos EUA vai continuar fazendo anúncios para fomentar o setor de semicondutores nos próximos meses, a fim de “fortalecer as cadeias de abastecimento americanas e a proteger a segurança nacional”.

