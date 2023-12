Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2023 - 12:01 Para compartilhar:

GEORGETOWN, 7 DEZ (ANSA) – O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (7) que realizará exercícios militares no espaço aéreo da Guiana, em meio à crescente tensão do país sul-americano com a Venezuela por causa do território de Essequibo.

Segundo comunicado do USSouthCom, trata-se de “operações de rotina para melhorar a parceria em matéria de segurança entre Estados Unidos e Guiana e para reforçar a cooperação regional”.

(ANSA).

