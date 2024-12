EUA anunciam empréstimo para Ucrânia apoiado por ativos russos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 19:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 10 DEZ (ANSA) – Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (10) um empréstimo de US$ 20 bilhões para a Ucrânia.

A quantia encaminhada para Kiev foi respaldada pelos juros gerados dos ativos russos congelados e faz parte do compromisso do G7 em apoiar o país no valor de US$ 50 bilhões.

De acordo com a secretária do Tesouro de Washington, Janet Yellen, o montante “fornecerá à Ucrânia uma infusão crítica de apoio enquanto defende seu país contra uma guerra de agressão não provocada”.

A economista de 78 anos acrescentou que o empréstimo possibilitará que os ucranianos “tenham os recursos de que precisam para manter os serviços de emergência, hospitais e outros essenciais” durante sua luta contra a invasão da Rússia.

A parcela americana do empréstimo foi desembolsada para um fundo do Banco Mundial, que ficará responsabilizado pela distribuição das cifras.

O anúncio do governo americano ocorreu pouco tempo antes de o presidente Joe Biden deixar a Casa Branca para o retorno do republicano Donald Trump. (ANSA).