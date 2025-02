EUA anuncia sanções contra rede que entrega petróleo iraniano à China

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (6), sanções financeiras, as primeiras desde que a nova administração assumiu o cargo, contra uma “rede internacional” acusada de entregar petróleo iraniano à China para financiar as atividades militares de Teerã.

As sanções têm como alvo uma “rede internacional que facilita a entrega de milhões de barris de petróleo bruto iraniano, no valor de centenas de milhões de dólares, para a China”, informou um comunicado do Departamento do Comércio.

