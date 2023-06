EUA anuncia nova ajuda militar de US$ 500 milhões à Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 16:35 Compartilhe

Os Estados Unidos vão conceder um pacote adicional de 500 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,4 bilhões na cotação atual) em armamentos para reforçar a crescente contraofensiva da Ucrânia contra as forças russas, incluindo blindados e munições, anunciou o Departamento de Defesa nesta terça-feira (27).

O novo pacote vai incluir 55 veículos blindados, munições de precisão para os sistemas de defesa aérea Patriot e de atilharia Himars, assim como equipamentos de detecção e varredura de minas.

Segundo o comunicado do Pentágono, serão enviados à Ucrânia 30 blindados Bradley e 25 blindados de transporte de tropas Stryker, assim como armas leves e quase 22 milhões de munições para essas armas e granadas.

Os Estados Unidos destacaram que a ajuda “inclui capacidades-chave para apoiar as operações da contraofensiva da Ucrânia, fortalecer suas defesas aéreas… e outros equipamentos para ajudar o país a reverter a guerra de agressão da Rússia.

Esse armamento vai apoiar o crescente impulso militar da Ucrânia para romper as linhas de frente no sul do país com a esperança de expulsar as tropas de ocupação russas.

Essas linhas estão fortemente reforçadas com trincheiras, obstáculos antitanques e campos minados para impedir o avanço ucraniano no terreno.

A nova ajuda americana chega poucos dias depois de a própria capacidade bélica de Moscou parecer desgastada após um motim do grupo paramilitar privado russo Wagner, cujo líder, Yevgeny Prigozhin, ordenou tomar uma base em território russo e pretendeu chegar à capital. Após um acordo com o Kremlin, Prigozhin decidiu recuar e abortar o motim.

