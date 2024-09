EUA anuncia nova ajuda de US$ 160 milhões para o Haiti

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2024 - 18:14 Para compartilhar:

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (25), uma nova ajuda de 160 milhões de dólares (aproximadamente R$ 875,6 milhões) ao Haiti, para onde há vários meses foi enviado um contingente da polícia internacional para tentar estabilizar o país, sob o jugo das gangues.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que visitou a capital, Porto Príncipe, no começo de setembro, fez o anúncio durante uma reunião ministerial sobre o Haiti, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

Esta ajuda deve servir para o desenvolvimento, a economia, a saúde e a segurança do povo haitiano, segundo um comunicado do Departamento de Estado, segundo o qual a ajuda americana soma 1,3 bilhão de dólares (R$ 7,1 bilhões na cotação atual) desde 2021.

Em paralelo, Washington anunciou sanções contra um ex-membro do Parlamento, Prophane Victor, por seu papel na formação, no apoio e no armamento das gangues, e contra o líder da gangue Gran Grif, Luckson Elan, por graves violações dos direitos humanos, segundo a nota.

A expectativa é que a reunião desta quarta-feira aborde a atual situação do Haiti e do envio da missão policial internacional.

Participam da reunião do primeiro-ministro interino do Haiti, Garry Conille, o presidente do Conselho de transição, Edgar Leblanc Fils, e funcionários de Quênia, Canadá e França, assim como membros da Comunidade do Caribe (Caricom).