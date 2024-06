EUA anuncia morte de filipino em ataque huthi no Mar Vermelho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2024 - 18:09 Para compartilhar:

Um marinheiro filipino morreu em um ataque dos rebeldes huthis do Iêmen contra um navio ocorrido na semana passada, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (17).

Apoiados pelo Irã, os huthis têm lançado dezenas de ataques com drones e mísseis no Mar Vermelho e no Golfo de Áden desde novembro.

Os rebeldes afirmam fazer isso em represália pela guerra entre Israel e Hamas, mas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o marinheiro filipino morto estava no “M/V Tutor”, uma embarcação de bandeira da Libéria e de propriedade grega que não tinha “nada a ver com o conflito de Gaza”.

O navio sofreu graves inundações e foi abandonado após ser atacado na quarta-feira passada por um drone em frente ao porto de Hodeida, que é controlado pelos rebeldes, segundo uma agência de segurança operada pela Marinha britânica.

De acordo com Kirby, um membro da tripulação e nacional de Sri Lanka ficou ferido com gravidade em outro ataque huthi na quinta-feira contra o “M/V Verbena”, com bandeira de Palau, de propriedade ucraniana e operado por poloneses.

“Isto é terrorismo puro. Simplesmente. Não há outra palavra para definir isso. A afirmação dos huthis de que apoiam o povo de Gaza carece de fundamento”, declarou Kirby aos jornalistas.

O conselheiro também se referiu às sanções anunciadas recentemente pelos Estados Unidos que, segundo o Departamento de Estado, afetarão três pessoas e seis entidades envolvidas na rede de aquisição de armas dos huthis.

bur-aue-aem/erl/atm/rpr/ic