EUA anuncia coalizão de 10 países no Mar Vermelho contra ataques huthis

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/12/2023 - 20:52 Para compartilhar:

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (18) uma coalizão de dez países contra os ataques huthis no Mar Vermelho, da qual fazem parte Reino Unido, França, Espanha, Bahrein e Itália, entre outros.

“Os países que buscam defender o princípio fundamental da liberdade de navegação devem se unir para lidar com o desafio apresentado por este ator não estatal”, afirmou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, em um comunicado.

De visita em Israel, Austin pediu pela primeira vez ao Irã que ponha fim a seu “apoio” às operações huthis contra o transporte marítimo comercial, após conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

“No que diz respeito aos huthis, estes ataques são irresponsáveis, perigosos e violam o direito internacional. Por isso, tomamos medidas para criar uma coalizão internacional que faça frente a esta ameaça”, acrescentou.

Nesta segunda, o grupo rebelde iemenita assumiu a autoria de novos ataques no Mar Vermelho contra dois navios “vinculados com Israel”.

As empresas gigantes do transporte marítimo têm evitado passar pelo estratégico estreito de Bab al Mandeb, que separa a Península Arábica de África, e por onde passa 40% do comércio mundial.

Seguindo o exemplo de muitos armadores, a gigante britânico BP e a taiwanesa Evergreen anunciaram que vão deixar de transitar pelo Mar Vermelho devido aos ataques constantes.

Os huthis advertiram que vão atacar os barcos com vínculos com Israel se estes navegarem em frente ao litoral do Iêmen, em resposta à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Diversos mísseis e drones foram derrubados por navios de guerra que patrulhavam a região.

O Mar Vermelho é uma “rodovia marítima” que conecta o Mediterrâneo com o Oceano Índico e, portanto, a Europa com a Ásia.

Por volta de 20.000 navios passam todos os anos pelo Canal de Suez, o ponto de entrada e saída das embarcações que atravessam o Mar Vermelho.

bgs/tjj/erl/dga/rpr/ic

BP

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias