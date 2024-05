EUA anuncia ajuda militar de US$ 400 milhões à Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 15:51 Para compartilhar:

Os Estados Unidos concederam à Ucrânia uma ajuda militar de 400 milhões de dólares (R$ 2 bilhões) em equipamentos e treinamento, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (10) em um comunicado.

Esses fundos são concedidos quando as tropas russas realizam uma ofensiva terrestre no oblast (província) de Kharkiv, no nordeste de Ucrânia, e tentam “romper as linhas de defesa” de Kiev, segundo o Ministério de Defesa da Ucrânia.

O carregamento contém armas que a Ucrânia necessita “urgentemente”, afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em nota.

Trata-se de munição para os sistemas de defesa antiaérea Patriot, mísseis, obuses, veículos blindados, lanchas de patrulha, granadas e peças de reposição.

Washington tenta compensar os meses perdidos em negociações no Congresso sobre um acordo de ajuda a Kiev.

É o terceiro anúncio de ajuda em menos de três semanas.

Desde a invasão russa e o começo da guerra em fevereiro de 2022, os Estados Unidos desembolsaram mais de 50 bilhões de dólares (R$ 257 bilhões, na cotação atual) à Ucrânia, segundo o Pentágono.

No final de abril, o Congresso aprovou uma ajuda militar e econômica adicional de 61 bilhões de dólares (313,9 bilhões, na cotação atual) para Kiev.

