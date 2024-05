AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 13:42 Para compartilhar:

Os Estados Unidos concederam à Ucrânia uma ajuda militar de 400 milhões de dólares (2,05 bilhões de reais na cotação atual), em equipamentos e treinamento, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (10) em comunicado.

Estes fundos são concedidos enquanto as tropas russas lançam uma ofensiva terrestre na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e tentam “romper as linhas de defesa” de Kiev, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia.

