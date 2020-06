EUA analisa opção de ‘cortar todas as pontes’ com a China, diz Trump

Os Estados Unidos têm a opção de “cortar todas as pontes” com a China, disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira (18).

“É claro que os Estados Unidos mantêm uma opção política, sob várias condições, de cortar todas as pontes com a China”, escreveu no Twitter o presidente americano, numa época em que as relações entre as potências estão sob forte tensão.

Trump disse que respondeu às declarações de seu representante comercial (USTR), Robert Lighthizer, que lidera as negociações comerciais com Pequim. Na quarta-feira Lightizer disse que a China estava cumprindo os termos de um acordo que aliviou a disputa e que agora era impossível “dissociar” “os dois gigantes econômicos.

“Essa foi uma opção política de anos atrás, mas não acho que seja uma opção política razoável no momento”, disse Lighthizer.

