EUA ampliam concessão de crédito fiscal para carros elétricos nos pontos de venda

O Departamento do Tesouro dos EUA vai conceder acesso aos créditos fiscais para a compra de veículos elétricos no momento da compra a partir de janeiro. A Lei de Redução de Inflação (Inflation Reduction Act) prevê créditos de até US$ 7,5 mil no caso de veículos novos e de até US$ 4 mil para carros usados.

A partir do próximo ano, consumidores poderão escolher transferir os créditos para um vendedor.

“Isso reduzirá efetivamente o preço de compra do veículo, proporcionando aos consumidores um desconto no seu veículo elétrico no ponto de venda, em vez de ter de esperar para solicitar o crédito na declaração fiscal no ano seguinte”, disse o Tesouro americano, em comunicado.

Ainda segundo o Tesouro, pesquisadores identificaram que “a esmagadora maioria dos consumidores prefere um abatimento imediato” no ponto de venda.

