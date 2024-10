EUA amplia sanções contra indústria petrolífera do Irã por ataques a Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2024 - 15:59 Para compartilhar:

Os Estados Unidos impuseram novas sanções ao setor de petróleo e petroquímica do Irã nesta sexta-feira (11), em resposta ao ataque de Teerã em 1º de outubro contra Israel, incluindo dezenas de novas empresas.

As sanções anunciadas pelos departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos chegam na esteira do segundo ataque direto realizado pelo Irã contra Israel este ano, no qual foram lançados cerca de 200 mísseis balísticos em retaliação pelos assassinatos de líderes de milícias apoiadas por Teerã e de um general da Guarda Revolucionária da República Islâmica.

da/acb/rpr/yr