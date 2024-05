EUA alertam para tempo mais severo após tempestades matarem 14 pessoas

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 27/05/2024 - 10:30 Para compartilhar:

O governador do Kentucky, Andy Beshear, declarou estado de emergência no início da segunda-feira, depois que tempestades com tornados varreram as planícies do sul dos Estados Unidos e Ozarks, matando pelo menos 14 pessoas e destruindo centenas de construções, enquanto os meteorologistas alertavam para um tempo mais severo.

“O tempo severo continua a passar pela comunidade com vários relatos de danos causados pelo vento e tornados”, disse Beshear em um post no X.

Pelo menos sete pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas na noite de sábado, quando um forte tornado atingiu comunidades no norte do Texas, perto da fronteira com Oklahoma, disse o governador Greg Abbott em uma coletiva de imprensa no dia seguinte.

No domingo, quando as tempestades se deslocaram para o nordeste, desencadeando condições climáticas mais extremas no interior dos EUA, um paisagista foi morto por uma árvore derrubada por ventos em Louisville, Kentucky, segundo a polícia.

O Serviço de Meteorologia alertou sobre outras tempestades que se deslocam pelos vales de Ohio e Tennessee, levando uma mistura de ventos, granizo grande e mais tornados, além de chuvas fortes capazes de provocar inundações repentinas.

A última onda de condições climáticas extremas ocorreu poucos dias depois que um poderoso tornado atingiu uma cidade rural de Iowa, matando quatro pessoas, e mais tornados atingiram o Texas na semana passada.

(Reportagem de Surbhi Misra em Bengaluru)