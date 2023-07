EUA ainda não veem ‘caminho’ para libertação de jornalista pela Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 20:33 Compartilhe

A Casa Branca indicou nesta sexta-feira que ainda não há um “caminho” claro para garantir a libertação do jornalista americano Evan Gershkovich, correspondente do Wall Street Journal preso há 100 dias na Rússia, apesar de conversas do alto escalão com Moscou.

O assessor de Segurança Nacional do governo, Jake Sullivan, confirmou os comentários feitos nesta semana por autoridades russas indicando que houve contatos bilaterais motivados pelo caso Gershkovich. “O que o Kremlin indicou no começo da semana está correto, mas estas conversas não apontaram um caminho claro para uma resolução.”

“Continuamos em contato com as autoridades russas para tentar encontrar uma forma de trazer para casa os americanos detidos injustamente, incluindo Evan”, disse Sullivan.

Os advogados de Gershkovich e os executivos do Wall Street Journal afirmam que o jornalista foi acusado injustamente de espionagem enquanto trabalhava como correspondente na Rússia. A Casa Branca acredita que ele “está recluso como forma de pressão, porque é americano”.

sms/jh/llu/ll/lb

