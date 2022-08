EUA afrouxam medidas de prevenção contra Covid-19 e retiram exigência de quarentena

Da Redação 12/08/2022 - 2:54 Compartilhe

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos afrouxaram várias medidas de prevenção da Covid-19. Entre as novas orientações, divulgadas nesta quinta-feira (11), estão o fim da exigência de quarentena para quem for exposto ao vírus. As informações são do G1.

Em comunicado, Greta Massetti, responsável pelo CDC, afirmou que “a Covid-19 está aqui para ficar” e que “a orientação reconhece que a pandemia não acabou, mas também nos ajuda a chegar a um ponto em que a Covid-19 não atrapalhe mais nossas vidas diárias”.

Segundo o novo protocolo, as pessoas que entrarem em contato com alguém infectado não precisa mais ficar em quarentena, apenas usar máscara por 10 dias e testar no quinto dia após a suspeita de infecção. Quem testar positivo, porém, deve isolar-se por cinco dias.

Apesar da maior liberdade, as autoridades sanitárias dos EUA ainda recomendam o uso de máscara em locais fechados e também em regiões onde o número de casos de Covid-19 são altos.