EUA afirma que Venezuela retomará os voos de repatriamento de migrantes

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (13), que a Venezuela aceitou retomar os voos de repatriamento de migrantes venezuelanos, suspensos depois que Washington revogou a licença da petrolífera Chevron para operar no país caribenho.

“Tenho o prazer de anunciar que a Venezuela concordou em retomar os voos para recolher os seus cidadãos que violaram as leis de migração dos EUA e entraram ilegalmente no país”, publicou Richard Grenell, enviado especial do presidente Donald Trump, na rede social X.

“Os voos serão retomados nesta sexta-feira (14)”, acrescentou, sem entrar em detalhes.

Grenell viajou à Venezuela no final de janeiro para falar com o governo do presidente Nicolás Maduro sobre a expulsão de migrantes venezuelanos, os presos americanos e os canais de comunicação entre os dois países, que romperam relações em 2019.

Voltou para os Estados Unidos com seis prisioneiros americanos e com a promessa, segundo ele, de que Caracas aceitaria seus cidadãos.

Desde então, foram repatriados 366 venezuelanos. A companhia aérea estatal Conviasa, sujeita a sanções, transportou em dois aviões um primeiro grupo de 190 em El Paso, Texas (sul), e outro de 176 em Honduras, a partir da base militar de Guantánamo, em Cuba.

Mas Trump não está contente. Estima que Maduro, a quem acusa de fraude eleitoral e não considera como presidente legítimo, não cumpriu o ritmo de voo “acordado” e no final de fevereiro anunciou o fim da licença que permitia à petrolífera americana Chevron operar na Venezuela.

“Agora, temos um pequeno problema aqui, porque com o que eles fizeram, eles danificaram as comunicações que estavam abertas”, reagiu o líder socialista, em março, antes da atitude do republicano após o seu regresso ao poder.

Trump considera prioritário expulsar migrantes em situação irregular do país, a quem acusa de serem criminosos por terem entrado sem visto ou autorização.

