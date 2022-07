EUA: Advogado é acusado de matar a esposa e o próprio filho

O advogado americano Alex Murdaugh, de 54 anos, foi acusado na quinta-feira (14) por ter matado a sua esposa, Maggie, 52, e o próprio filho Paul, 22, com uma pistola, em 7 de junho de 2021, no condado de Orange, Califórnia (EUA). As informações são do G1.

No dia do crime, ele ligou para o serviço de emergência e relatou que havia encontrado os dois corpos na frente da residência da família e ambos tinham marcas de bala.

Como a família Murdaugh é rica e influente, Alex afirmou que não tinha envolvimento no crime e apenas isso, na época, bastou para ele não ser indiciado.

Contudo, marcas de sangue foram encontradas em suas roupas e o seu álibi não batia. “Em setembro de 2021, os investigadores descobriram que havia um esquema para fraudar companhias de seguros. Ele admitiu à polícia que pediu a um ex-cliente que o matasse para que seu outro filho pudesse receber US$ 10 milhões em seguro de vida. Alex Murdaugh foi baleado na cabeça por seu ex-cliente em 4 de setembro, mas sobreviveu”, informou a polícia americana.

Depois, Alex foi acusado 70 vezes por fraude e isso ocasionou na sua prisão. Ele é suspeito de ter desviado cerca de US$ 8,5 milhões (o equivalente a R$ 43,2 milhões) de clientes do seu escritório de advocacia.

Por isso, ele também foi acusado de lavagem de dinheiro do tráfico de opiáceos, substância que Alex é viciado há 20 anos.