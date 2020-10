EUA adotam medida preliminar sobre tarifa antidumping contra folhas de alumínio

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou em comunicado nesta terça-feira, 20, determinação preliminar sobre uma tarifa antidumping, em uma investigação de importações de folhas de liga de alumínio comum (CAAS, na sigla em inglês) de 18 países, entre eles o Brasil. A notificação de hoje é uma ampliação de determinações anteriores já adotadas sobre as importações de Brasil, Bahrein, Índia e Turquia.

Agora, todos os países alvos são Bahrein, Brasil, Croácia, Egito, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Itália, Omã, Romênia, Sérvia, Eslovênia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Taiwan e Turquia. O secretário do Comércio americano, Wilbur Ross, afirmou que a ação é a mais abrangente dos EUA no comércio em duas décadas nessa frente. Ross disse que houve em alguns casos “subsídios injustos” sobre os produtos, para sua entrada no mercado americano.

A apuração preliminar do governo americano determinou que exportadores no Brasil teriam lançado mão de dumping entre 49,48% e 136,78%. A nota também determina esses números para os outros países envolvidos. Com isso, o Departamento de Comércio diz que instruirá o órgão alfandegário a coletar dinheiro dos importadores das folhas de alumínio dos países citados, baseando-se nas taxas preliminares.

O Departamento do Comércio diz que anunciará suas determinações finais no caso por volta de 22 de fevereiro de 2021 e que haverá ainda então um prazo para recursos. Em 2019, o governo americano afirma que as importações dos EUA desse tipo de folhas de alumínio do Brasil representaram US$ 97 milhões.

