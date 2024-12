EUA adota novas medidas para restringir exportação de semicondutores para China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2024 - 12:21 Para compartilhar:

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (2), novas medidas para restringir a exportação de semicondutores para a China, com o objetivo de dificultar a capacidade do país asiático de produzir tecnologia necessária para modernizar suas armas, anunciou o Departamento de Comércio.

Este “pacote de normas” tem como objetivo “prejudicar ainda mais” a capacidade da China de “produzir semicondutores (…) que podem ser utilizados na próxima geração de sistemas avançados de armas, em inteligência artificial (IA) e computação avançada, que possuem importantes aplicações militares”, afirma.

As medidas restringem as exportações para 140 empresas, incluindo as chinesas Piotech e SiCarrier Technology.

Também afetam a Naura Technology Group, que fabrica equipamentos de produção de semicondutores, segundo o Departamento de Comércio, e incluem ainda controles sobre cerca de 20 equipamentos de fabricação de semicondutores e três tipos de ferramentas de software.

“Os Estados Unidos tomaram medidas significativas para proteger nossa tecnologia e evitar que nossos adversários a utilizem de forma a ameaçar nossa segurança nacional”, declarou o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, em um comunicado.

Washington continuará a trabalhar com aliados “para salvaguardar de forma proativa e agressiva nossas tecnologias e conhecimentos líderes no mundo”, acrescentou.

No mesmo comunicado, o subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança, Alan Estevez, afirmou que os Estados Unidos reavaliam e atualizam constantemente seus “controles”.

Trata-se de uma política iniciada durante o primeiro mandato do presidente eleito republicano, Donald Trump, com o objetivo de impedir que a China ganhe terreno e se torne líder no setor tecnológico.

bys-jul/st/erl/dga/jb