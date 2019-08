EUA acusam oficialmente a China de manipular moeda

Os Estados Unidos denunciaram oficialmente a China, nesta segunda-feira, por manipular o iuane, e acusaram Pequim de enfraquecer sua moeda deliberadamente, em meio à escalada comercial entre as maiores economias mundiais.

A decisão de Washington ocorre após a China deixar o iuane cair a seu menor nível em relação ao dólar em quase uma década, o que desatou uma enxurrada de criticas do presidente Donald Trump.

O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, “determinou hoje, com o apoio do presidente Trump, que a China manipula sua moeda”, destaca um comunicado oficial.