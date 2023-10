EUA acusa Putin de tentar ‘tirar vantagem’ da guerra entre Israel e Hamas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/10/2023 - 14:45 Para compartilhar:

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, acusou nesta terça-feira (31) o presidente russo, Vladimir Putin, de tentar usar a guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas para reduzir o apoio ocidental à Ucrânia.

“Putin tenta tirar vantagem do ataque do Hamas a Israel na esperança de que isso nos distraia (…) e leve os Estados Unidos a retirar os seus recursos” da Ucrânia, disse Blinken a um comitê do Senado.

Durante a mesma audiência, dedicada à ajuda à Ucrânia e a Israel, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, afirmou que Putin terá sucesso na sua tentativa de tomar o território ucraniano se os Estados Unidos deixarem de apoiar Kiev.

“Posso garantir que, sem o nosso apoio, Putin será vitorioso”, disse ele.

“Se os deixarmos sem base agora, Putin só ficará mais forte e poderá fazer o que quiser: assumir o controle do território soberano do seu vizinho”, acrescentou.

Os Estados Unidos são o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia e desembolsaram dezenas de bilhões de dólares desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

O presidente democrata, Joe Biden, prometeu continuar a apoiar a Ucrânia, mas alguns republicanos se recusam a fazê-lo.

Blinken disse que qualquer corte na ajuda corre o risco de levar outros países a fazer o mesmo.

“A mensagem que isso enviaria (…) a cada um destes países é que os Estados Unidos estão abandonando o barco, então eles podem fazer o mesmo”, disse ele.

