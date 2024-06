EUA acrescentam Japão em lista de monitoramento de práticas de câmbio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 21:17 Para compartilhar:

O Departamento do Tesouro dos EUA disse nesta quinta-feira, 20, que incluiu o Japão em sua lista de monitoramento de práticas cambiais e políticas macroeconômicas, ao lado de China, Malásia, Cingapura, Taiwan, Vietnã e Alemanha. O monitoramento visa garantir que os países não estão interferindo ativamente no câmbio para obter vantagens comerciais. Segundo a instituição, as movimentações cambians da China são pouquíssimo transparentes e é necessário um acompanhamento mais minucioso.

Em comunicado, o Tesouro disse que nenhum grande parceiro comercial dos EUA manipulou a taxa de câmbio entre a sua moeda e o dólar para fins de impedir ajustes na balança de pagamentos ou para obter vantagem competitiva injusta ao longo de 2023. São monitorados países que correspondem a 78% do comércio externo de bens e serviços americano.