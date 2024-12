EUA: acionistas da Arcadium Lithium aprovam transação com Rio Tinto

A Arcadium Lithium, uma das principais produtoras globais de produtos químicos de lítio, anunciou nesta segunda-feira, 23, em comunicado, que obteve todas as aprovações necessárias dos acionistas com relação à proposta de aquisição pela Rio Tinto, anunciada anteriormente em 9 de outubro de 2024.

“O voto de apoio de nossos acionistas confirma nossa crença compartilhada de que, com a Rio Tinto, seremos um líder global mais forte na produção de produtos químicos de lítio. Juntos, aprimoramos nossa capacidade de desenvolver e operar com sucesso nossos ativos, apoiando a transição para a energia limpa. Estamos confiantes de que essa transação trará benefícios futuros para nossos clientes, funcionários e comunidades em que operamos, e estou animado com o caminho à frente”, disse Paul Graves, presidente e CEO da Arcadium Lithium.