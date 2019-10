“Eu só transo com fã”, declara Geisy Arruda em rede social

Geisy Arruda não costuma evitar assuntos polêmicos, especialmente nas redes sociais. Durante a madrugada desta terça-feira (1º), ela comentou novamente sobre a vida sexual.

A atriz e youtuber – que recentemente abriu um canal para falar sobre sexo – comentou sobre o fato de se envolver com fãs e seguidores ao ser questionada.

“Rapaz, eu só transo com fã! Vou transar com quem não gosta de mim? Tenho que transar com gente que me admira, que me acha incrível, que me acha maravilhosa. Você acha que vou transar com quem não é meu fã? Nunca, não sou nem burra”, afirmou.

Geisy ainda lembrou sobre o polêmico caso da faculdade. Em outubro de 2009, a então estudante de Turismo na Universidade Bandeirante de São Paulo foi vítima de assédio moral por outros alunos da faculdade por usar um vestido rosa.

“Mês de outubro faz dez anos do caso da faculdade. Mês que tenho muitas coisas planejadas, mês muito importante para mim, muito significativo e simbólico. É um mês que esperei muito, então vocês vão ter que me aturar, talvez um pouco chorona, um pouco emotiva”, declarou.