‘Eu sabia que ela era má’, diz mulher que foi envenenada pela nora

As investigações da polícia mostram que Deise comprou arsênio pelo menos duas vezes. As autoridades afirmam que ela misturou parte do arsênio ao leite em pó que levou junto com outros alimentos para os sogros no dia 31 de agosto.

Dois dias depois, Zeli e o marido passaram mal ao beberem café com leite. Zeli foi atendida no hospital de Torres e liberada. O marido dela, Paulo Luiz dos Anjos, de 68 anos, morreu no dia 3 de setembro. Na certidão de óbito, a causa da morte foi dada como “infecção alimentar”.