‘Eu odeio a Taylor Swift’, escreve Donald Trump em sua rede social

Irritado com o risco de perder milhares de eleitores, o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, desabafou: “EU ODEIO TAYLOR SWIFT!”, escreveu neste domingo (15) em sua rede, Truth Social, dias depois de a estrela do pop declarar apoio à vice-presidente democrata Kamala Harris nas eleições de novembro.

Embora a publicação em letras maiúsculas não tenha sido acompanhada de comentários ou explicações, o contexto era claro.

Na terça-feira, poucos minutos após um debate entre Trump e Kamala, Taylor Swift anunciou para seus milhões de fãs no Instagram que votaria na democrata, a quem chamou de “talentosa” e “estável e firme”.

O apoio das celebridades raramente tem um peso decisivo em uma eleição, mas a enorme popularidade de Swift é vista como única, já que a cantora conta com cerca de 500 milhões de seguidores nas redes sociais.

Trump tem sido criticado recentemente, até mesmo por seus colegas republicanos, por sua recente associação com a influenciadora de direita e teórica da conspiração Laura Loomer, que às vezes o acompanha em seu avião de campanha.

Loomer, de 31 anos, para quem alguns dos recentes tiroteios em massa nos Estados Unidos foram organizados por democratas, sugeriu recentemente, também sem provas, que Swift havia iniciado uma “relação arranjada” com a estrela do futebol americano Travis Kelce “para influenciar as eleições de 2024”.

