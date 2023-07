‘Eu não tinha nem celular’, diz Isaías Silva, influenciador com 20 milhões de seguidores

Isaías Silva, um jovem mineiro de 24 anos, vem conquistando o coração de milhões de brasileiros através de suas redes sociais. Com mais de 20 milhões de seguidores, o influenciador se destaca ao compartilhar em seus vídeos do cotidiano, com humor único e diferenciado.

Em uma entrevista exclusiva, Isaías revelou que sua paixão pelo humor surgiu desde a infância. Na adolescência, Isaías Silva trabalhou em uma loja de moda feminina, da qual sua mãe era a proprietária. Embora fosse tímido, encontrou nesse ambiente uma fonte de inspiração para seu processo criativo. Observando atentamente o movimento das clientes, ele desenvolveu uma conexão especial com o público feminino.

Muitas mulheres compartilhavam histórias de suas vidas pessoais e fofocas com a mãe do jovem, e Isaías ouvia atentamente, percebendo nisso uma maneira de superar sua própria timidez. O jovem talento, que atualmente mora sozinho em Belo Horizonte, tem se desdobrado para conciliar sua carreira profissional e pessoal. Com uma agenda de gravações apertada, o influenciador tem se mantido em casa a maior parte do tempo.

“Eu odeio esses compromissos burocráticos. Quando eu morava com minha mãe, ela fazia tudo. ia no supermercado, atendia o telefone, eu tenho que lembrar. Hoje em dia, eu tenho que fazer. Foi um processo de transição bem complicado. Hoje eu sempre anoto as ideias que tenho durante o dia, e, quando eu não tenho ideia ou está bem corrido, pego as ideias nesse banco de ideias que eu tenho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em casa, principalmente para ativar minha criatividade. Tem dias que eu gravei vários vídeos. Foi o jeito que eu consegui para conciliar tudo.”

Nos vídeos que publica em sua conta do Instagram, Isaías interpreta diversos personagens, além de si mesmo, contando o dia a dia de muitos brasileiros. Um desses personagens, Rayane, tornou-se especialmente popular e contribui para representar a figura feminina, segundo ele. O jovem talento se inspira em Paulo Gustavo, conhecido por interpretar Dona Hermínia, para dar vida a Rayane.

“O meu humor trabalha com a identificação e referência. Ao invés de focar em outros assuntos, vou focar na minha referência, que era o meu dia a dia. Porque pra mim, até então era normal. Mas pra quem mora na capital, por exemplo, não tinha essas vivências. Eu gosto muito de ouvir, conversar, e a partir disso eu tiro as minhas inspirações. Só deu certo quando eu comecei a fazer isso, trazer as minhas origens para o humor”, ressalta.

Isaías recentemente teve a oportunidade de atuar no filme “Um Ano Inesquecível – Verão”, no qual se destacou no papel de Joca. O influenciador revelou que essa experiência foi única, pois sempre desejou ser ator e a oportunidade surgiu de forma natural, resultado de muito trabalho e dedicação na produção de conteúdo. Durante três intensos meses de gravação, Isaías manteve-se disciplinado e dedicado ao projeto. O filme já está disponível na plataforma de streaming Prime Video.

Durante as filmagens em Vassouras, o movimento em sua pousada era intenso, com fãs entusiasmados gritando seu nome do lado de fora. Essa situação, por vezes, incomodava os demais hóspedes, revelou o ator.

Além desse projeto, Isaías também atuou no filme “Velho Fusca” em 2022, ao lado de Cleo Pires, Danton Melo e Giovanna Chaves. O longa-metragem tem previsão de lançamento para 2023.

Com o intuito de reunir amigos e fãs, Isaías planeja realizar um evento musical em agosto, no dia 16, chamado de “encontrão”. O influenciador promete um encontro cheio de animação e boas vibrações. Segundo ele, novos projetos estão por vir, mas por enquanto tudo em off.

Para finalizar, Isaías deixa uma mensagem inspiradora para aqueles que estão começando na carreira: “Começa. Quando eu comecei eu não tinha nem celular. Eu só gravei. Eu vou começar pra me destravar, porque eu tinha bloqueios. A galera quer começar hoje muito de cima, com tudo muito perfeito. Faça hoje! Persista, trabalhe duro e nunca deixe de acreditar nos seus sonhos”

