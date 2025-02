‘Eu não consegui enfrentar o nervosismo e o medo’, diz João Fonseca após eliminação

Visivelmente abatido, João Fonseca admitiu na noite desta terça-feira que o nervosismo e o medo sabotaram sua performance em sua estreia no Rio Open. “Eu não consegui ser eu mesmo dentro de quadra”, afirmou o jovem tenista, eliminado logo na primeira rodada do torneio pelo francês Alexandre Müller, por 6/1 e 7/6 (7/4).

“Sabia que o nervosismo ia bater em algum momento e eu teria que enfrentar esse nervosismo, o medo de jogar diante de tanta gente. Tentei de todas as formas, com todas as minhas forças enfrentar o momento, mas não consegui. Faz parte do esporte. Esses momentos de pressão vão chegar, mas vou seguir evoluindo, aprendendo com essa experiência para ficar mais forte no futuro”, disse Fonseca.

O tenista de apenas 18 anos era a grande esperança da torcida brasileira no Rio Open, que começou na segunda-feira. Fonseca vinha ganhando os holofotes desde que faturou dois títulos em sequência entre o fim de 2024 e o início deste ano. As expectativas aumentaram quando ele derrubou o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo, logo em sua estreia num Grand Slam, no Aberto da Austrália. E, na semana passada, o carioca “furou” de vez a bolha do tênis ao conquistar seu primeiro troféu de nível ATP em Buenos Aires, no último domingo.

A estreia diante da torcida, contudo, não foi como a torcida esperava. Fonseca abusou dos erros no primeiro set, chegou a equilibrar o confronto no segundo, mas não jogou bem o suficiente para buscar o empate e forçar a terceira parcial.

“Não consegui jogar o meu jogo, não consegui ser do jeito alegre e feliz que costumo ser. Não conseguir jogar com o público. Acho que essa foi a minha frustração de hoje. Não conseguir ser eu mesmo dentro de quadra”, analisou Fonseca, que negou qualquer problema físico. “Eu estava 100% fisicamente. Fiz duas boas noites de sono, descansei bem, zerado de dor. Hoje não teve nada a ver com físico, foi mais a parte mental mesmo.”

Sem esconder a dor pela derrota precoce, Fonseca afirmou que precisará de algumas horas para digerir o resultado. “De hoje para amanhã vou ficar, obviamente, triste e bravo comigo mesmo”, disse o brasileiro, que exaltou o apoio da torcida. “Só tenho a agradecer ao carinho de toda a torcida do povo brasileiro por terem me apoiado hoje no Rio Open. Estou triste por não poder fazer mais um jogo com o melhor público do mundo.”

Apesar do abatimento, Fonseca garantiu que a derrota não afetará seu ânimo para os próximos desafios no circuito. “Tem muita coisa pela frente, um dia atrás do outro. Amanhã vou descansar e na quinta vou partir para os treinos novamente. Tem torneio pela frente e anos de tênis pela frente. No tênis, é assim: você vai perder mais do que ganhar.”

Por fim, o tenista da casa disse que vai extrair lições da dolorosa eliminação. “Vivendo e aprendendo. Vamos seguindo para melhorar como tenista e também como pessoa. Quero seguir inspirando mais pessoas a acompanhar o tênis e ajudar o Brasil a evoluir no esporte.”

Depois da queda na capital fluminense, Fonseca vai voltar às quadras somente em março para as disputas dos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, ambos nos Estados Unidos. O primeiro começará no dia 5 do próximo mês. A competição na Flórida terá início no dia 19.