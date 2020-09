“Eu faço muita música quando estou no banho”, diz MC Don Juan

Um dos grandes nomes do funk, MC Don Juan, participou de live da IstoÉ Gente na última quarta-feira (23). O cantor relembrou seus principais sucessos, como a música “Ôh Novinha”, trilha da novela “A Força do Querer”, e falou sobre sua parceria com a dupla sertaneja Maiara e Maraísa.

O funkeiro revelou também aonde que faz a maior parte das suas músicas. “Eu faço muita música quando estou tomando banho. É aonde sai várias ideias”, disse.

MC Don Juan também revelou que no começo não foi levado a sério. “No começo todo mundo fala que é coisa de adolescente, ninguém levou o bagulho a sério. Foi eu mesmo que acreditei no começo”, disse. O cantor ainda disse que sua principal conquista na vida foi quando ele comprou sua primeira casa para morar com a mãe.

