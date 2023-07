Eu e você nas telas

Elba Kriss - Editora 3i Elba Kriss - Editora 3 https://istoe.com.br/autor/elba-kriss-editora-3/ 21/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Após uma vida diante das câmeras, a atriz Ludmila Dayer estreia como diretora em Eu, documentário autobiográfico sobre seu processo de autoconhecimento diante dos diagnósticos de síndrome do pânico e Epstein Barr crônico. O filme aborda um tema sensível: a saúde mental. “Minha história é apenas o fio condutor de uma jornada que o próprio espectador vai fazer. Expor uma pequena parte foi essencial para conectar com a audiência e criar uma brecha por meio da minha própria vulnerabilidade”, explica à ISTOÉ.

A produção traz conversas profundas sobre vida, espiritualidade e ciência com médicos, neurocientistas e psicanalistas. Essa foi a forma que Ludmila encontrou para sanar seus traumas físicos e existenciais.

Os relatos fazem parte de sua busca pela cura, pois ela acredita que “quanto mais se fala, mais se fortalece”.

A experiência libertadora terá continuação: o filme Você. “Quando curei meu pânico e melhorei minha saúde, voltei a me relacionar com o mundo e as pessoas. No próximo projeto vou abordar os relacionamentos, em todas as esferas”, adianta. Eu está disponível na plataforma de streaming Aquarius.

O nerd que virou galã

O ator Rafael Gualandi não imaginava que interpretar um técnico em computação em Terra e Paixão, da Globo, aumentaria seu fã-clube feminino. Na novela de Walcyr Carrasco, o personagem Enzo faz o melhor estilo “nerd galã” e conquista admiradoras.

“A exposição na novela trouxe mais seguidores para as minhas redes sociais. Há mais gente acessando e curtindo o que publico. O que mais percebo é o carinho do público e o reconhecimento por meu trabalho”, diz à ISTOÉ. Se Enzo é o expert de tecnologia da informação, no entanto, na vida real Gualandi admite não saber quase nada do assunto. “Sei muito pouco sobre inteligência artificial, por exemplo.

Quando meu personagem precisou falar a respeito do tema, fui estudar”, revela. O ator se assustou com o que aprendeu. “Esse negócio é grandioso e inovador. Pode servir para coisas boas mas também pode tirar o emprego de muita gente”. Vivendo e aprendendo.

Após o arrependimento, a segunda chance

Depois de seis anos longe dos holofotes, o cantor Zayn Malik reapareceu para retomar a carreira artística. O ex-integrante do One Direction estava sumido após uma série de polêmicas envolvendo seu nome. Uma delas é o caso de agressão contra a própria sogra, a empresária Yolanda Hadid — mãe da modelo Gigi Hadid, com quem ele tem uma filha de dois anos.

Ele chegou a cumprir pena em liberdade condicional. O artista definiu o episódio como resolvido: “Lidei com isso de forma amigável e respeitosa”. Ao séquito de fãs, Malik ainda assumiu parte da culpa pelo fim do One Direction. “Sendo completamente egoísta, eu queria ser o primeiro a sair e fazer meu disco solo”, declarou. O mea culpa antecedeu o anúncio de seu novo trabalho, um single que será lançado nesse mês.

Solta na pista

Ela está solteira! A atriz Sofía Vergara passou a semana de seu aniversário de 51 anos na Itália. Rodeada de amigos, a estrela curtiu dias de sol e praia, drinques e jantares. Na internet, fotos da atriz sem a aliança de casamento viraram motivo de especulação.

Ela não perdeu tempo: confirmou que o casamento de sete anos com o ator Joe Manganiello chegou ao fim. “Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade nesse momento enquanto navegamos por essa nova fase de nossas vidas”, disse, em comunicado. Sofía não deve se preocupar: a fila de pretendentes deve ser longa.

Personagens em dobro

Em cartaz na Netflix com a série De Volta aos 15, o ator Lucas Deluti viveu uma experiência rara para um ator: teve de dar vida a dois personagens de uma vez só. “Apresentar atuações diferentes do Fagulha foi desafiador, mas me ajudou a aprender que é essencial manter a disciplina e o foco no set. Eu precisava estar atento para mudar em pouco tempo a voz e os trejeitos entre as duas versões do personagem”, conta à ISTOÉ.

Deluti também está no elenco da série Além do Guarda-Roupa, da HBO Max, e participa da trilha sonora com a canção Te Encontrei. O rapaz vem de uma família de músicos. É filho de Luciano Pinto, produtor musical e tecladista de Claudia Leitte, que apadrinhou o jovem de 20 anos. “Ela me tranquilizou sobre como lidar com a repercussão e os comentários maldosos de haters”, disse. O que mais ela o aconselhou? “Siga em frente e nunca se esqueça de que o importante é se aperfeiçoar.”

Uma bruxa cinco estrelas

Danielle Winits está de volta aos musicais com O Mágico de Oz. No Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, a atriz encara o desafio de ser a Bruxa Má do Oeste com direito a muita tinta verde no rosto e apresentações aéreas de tirar o fôlego — como toda bruxa, ela também voa. “A coragem é como um músculo, fica forte conforme a usamos”, divertiu-se a atriz, comentando sobre os ensaios em que se arrisca pelos ares. Danielle também está nos cinemas com o filme Um Dia Cinco Estrelas. O longa é o segundo ao lado do respeitado cineasta Hsu

Chien, com quem já trabalhou em Ninguém Entra, Ninguém Sai, de 2017. “Além de ser um diretor brilhante e incansável, ele é atento e aberto ao que o artista traz para o set de filmagem. É uma fonte inesgotável de conhecimento”, elogia. Em parceria que dá certo

não se mexe: os dois lançam ainda este ano o filme De Repente, Miss.

