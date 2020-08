“Eu e minhas celulites belíssimas”, diz Lexa ao posar sem retoques

Lexa compartilhou fotos sem retoque em seu Instagram na noite dessa quarta-feira (12), encantando seus seguidores. A cantora posou com os pernões à mostra nos bastidores da gravação de um programa do canal MultiShow. Na legenda do post, escreveu: “Eu e minhas celulites belíssimas pro meu programa hoje”.

No feed, ela também postou um vídeo exibindo seu look, um vestido floral justo e com mangas bufantes. Nos comentários da publicação, a funkeira recebeu uma série de elogios, como “Perfeitamente linda”, “Maravilhosa como sempre”, “Arrasou”, entre outros.

Confira os posts de Lexa abaixo:

Veja também