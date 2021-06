‘Eu amei a vida’, diz Paulo Gustavo em vídeo postado por Tatá Werneck

Tatá Werneck emocionou seus seguidores nesta sexta-feira (4) ao publicar um vídeo com cenas de bastidores do ator Paulo Gustavo, seu amigo morto há cerca de um mês, vítima de complicações da Covid-19, aos 42 anos.

No vídeo, composto de trechos de várias cenas dos filmes “Minha Mãe É uma Peça” e de making of no set, se destaca o trecho final, no qual o ator aparece deitado em uma cama e diz uma mensagem que, após sua morte, ganhou uma conotação ainda mais emocional.

“Então queria dizer para quem achar esse vídeo, que eu amei a vida, por exemplo. Que eu adorei conhecer vocês. Que eu adorei tudo o que eu fiz, que não me arrependo de nada. Que às vezes eu estou num lugar aqui, agora, melhor do que o seu que achou a fita. Você não sabe”, diz o ator.

O vídeo se encerra com um letreiro com uma outra frase do ator: “O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Rir é um ato de resistência”.

O vídeo recebeu centenas de comentários, como os das atrizes Carolina Dieckmann, que disse: “Morri, me debulhei, nasci de novo com o coração transbordando de amor”, e Fernanda Souza: “E justo essa noite, que sonhei o tempo todo com ele!”.

