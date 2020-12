“Eu ajudo toda a minha família”, diz Alok após primos divulgarem vaquinha virtual para tratamento de pai

Alok foi protagonista de uma polêmica nesta segunda-feira. O DJ foi acusado de não ajudar a família a custear um tratamento médico quando, na verdade, ele já havia se prontificado a ajudá-los financeiramente. Os primos de Alok divulgaram uma vaquinha online para arrecadarem o valor de R$ 15 mil. O artista afirma que, antes da campanha ser criada, uma prima já tinha entrado em contato com ele.

“Bom, meus primos criaram uma vaquinha online pra arrecadar fundos pra comprar medicamentos pro pai deles, que tá precisando, e começou a organizar isso, tá ligado? tipo, ‘primos de Alok não tem dinheiro e promovem vaquinha pra comprar medicamentos’. Só que o que acontece, e ninguém divulga, é o seguinte, a minha prima me procurou 6 da tarde de uma segunda-feira, 6h30 eu respondi ela: ‘claro, prima, pode contar comigo’, tá ligado? vou mostrar pra vocês o print aqui”, explicou nos stories.

Ele conta que não entendeu o motivo da família ter criado a vaquinha se ele já tinha dito que ia ajudar. “Eu me manifestei que ia ajudar e no dia seguinte eles criaram uma vaquinha. Galera, tipo, sinceramente, eu não tenho muito contato com eles, eu não tenho muito contato com várias pessoas da minha família, e quando eles criaram vaquinha eu não entendi porque eu já tinha me prontificado que ia ajudar, saca? E a família inteira está ajudando e aí eu mandei pra ela o print da matéria, tipo, ‘como assim?’ e tal, e foi isso que ela me respondeu”, completou. A prima disse que não sabia da campanha, e que tinha ficado sabendo pelo DJ.

