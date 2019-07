“Eu adoraria que a Lívia se mudasse para a Sibéria”, diz Leo Dias em entrevista

O colunista Leo Dias participou do programa Morning Show, da rádio Jovem Pan, na quinta-feira (25), e comentou sobre seus problemas recentes com Lívia Andrade. Ele disse que solicitou ao SBT os 21 dias de férias a que tinha direito e garante que voltará ao programa Fofocalizando.

“Eu queria paz. Realmente a briga com a Lívia me abalou demais. Sabe quando você se separa e quer que seu ex more na Sibéria por três anos? Eu adoraria que a Lívia se mudasse para a Sibéria, mas como ela não se mudou, eu fico 20 dias no Rio”, declarou.

“Eu sou muito verdadeiro, na hora que a luz vermelha acende, é a mesma pessoa que fala contigo. A Lívia, não. Não falo como algo ruim, mas eu não consigo sorrir para quem não gosto”, completou.

Leo Dias ainda disse que voltará ao programa no dia 15 de agosto. “Eu volto, mas não sei se volto empregado. Pode ser que no dia 15 eu seja demitido, mas são coisas da vida”, afirmou o colunista.