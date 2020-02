“Eu aconselho a não me roubarem”, diz Datena após desafiar bandidos em SP

O apresentador José Luiz Datena se irritou com uma reportagem exibida em seu programa, o ‘Brasil Urgente’, desta quarta-feira (26) que mostrava bandidos assaltando motoristas na regiões da Ponte do Morumbi, em São Paulo, e fez fez um desafio aos ladrões.

“Vou passar por aí [na região da ponte, zona sul de São Paulo], para ver se tem policiamento. Se eles [bandidos] quiserem me roubar, vou passar por aí às 19h45, mais ou menos. Vai lá me roubar, vai?”, desafiou.

“Mas eu aconselho muito as pessoas não me roubarem. Aconselho muito. Não sei como eu reagiria, se eu reagiria de forma pacífica, saindo com o meu carro. Sinceramente eu não sei.. porque eu já estou cheio de ver bandido roubar e atacar as pessoas”, completou ele.