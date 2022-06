‘Eu a respeito muito, admiro a capacidade dela’, diz Roberto Carlos sobre Anitta

O cantor ainda explicou que não descarta a possibilidade de uma parceria musical com Anitta: “Não pretendo fazer um dueto, por enquanto, com nenhum outro artista nesse momento. Não necessariamente a Anitta, mas não tenho nenhum plano de fazer um dueto com alguém. Mas não tenho nada contra também se alguma coisa que a Anitta me apresentasse me interessasse. Ela tem escolhido muito bem o repertório dela”.

Vale lembrar que Anitta já cantou com Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo, em 2013.