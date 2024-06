E*Trade considera expulsar líder das ações memes da plataforma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 19:42 Para compartilhar:

A E*Trade está considerando dizer ao líder do movimento de ações memes Keith Gill que ele não pode mais usar sua plataforma depois de ficar preocupada com a possível manipulação de ações em torno de suas recentes compras de opções GameStop, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Pouco antes de Gill reacender a febre dos estoques de memes em maio, ele comprou um grande volume de opções da GameStop na E*Trade, disseram as pessoas. Esta semana, Gill postou capturas de tela de uma conta E*Trade mostrando que ele possui ações da GameStop agora avaliadas em US$ 140 milhões e um novo conjunto de opções que expiram no final deste mês. Seus ganhos totais nas posições foram de US$ 85,5 milhões, postou ele na noite de segunda-feira, mostrando que sua conta permaneceu em operação.

As ações da GameStop subiram novamente com suas postagens, mostrando o poder que Gill, também conhecido como Roaring Kitty e DeepF – Value, tem como influenciador. As ações da GameStop, que subiram 21% na segunda-feira, avançaram mais de 60% desde que ele reapareceu.

Na E*Trade e em seu proprietário, o Morgan Stanley, esse poder criou preocupações de que ele possa aumentar as ações em seu próprio benefício. O debate inclui se as suas ações equivaleram a manipulação e se a empresa está ou não disposta a arriscar chamar a atenção do seu exército de memes ao removê-lo. Nenhuma decisão foi tomada e a empresa pode decidir que nenhuma ação é necessária. Separadamente, a divisão de valores mobiliários de Massachusetts está investigando as atividades de Gill, disse uma porta-voz na segunda-feira.

O Morgan Stanley enfrenta uma escolha delicada. Quando a alta das ações de memes estava em seu apogeu no início de 2021, Robinhood e outras corretoras restringiram as negociações na GameStop, o que enfureceu a multidão de traders do Reddit que aclama Gill como um líder.