Etiene Medeiros celebra vaga em Tóquio e treina para torneio na Itália neste mês

A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) anunciou no fim de semana que a equipe do revezamento 4×100 metros livre feminino está confirmada nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Desta forma, a pernambucana Etiene Medeiros vai para a sua segunda Olimpíada e competirá ao lado de Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Larissa Oliveira. A confirmação chega em boa hora para a nadadora, que nesta terça-feira tomou sua segunda dose da vacina contra a covid-19, e acelera os treinamentos para competir na Itália ainda em junho.

“Confirmou-se a classificação e isso me deixa muito mais tranquila. Depois da seletiva tivemos esse tempo esperando a repescagem terminar e assim confirmar a vaga, por conta de algumas competições principais que ainda estavam por acontecer. Agora carimbamos a vaga e tenho mais uma oportunidade de nadar bem nesta competição”, comentou Etiene.

“Chegamos a 2021, um ano que está sendo bem difícil, após a temporada passada que também não foi fácil. Eu vejo os Jogos Olímpicos como um momento de esperança para o mundo. De trazer alegria, de uma certa forma, para a população toda. Para mim, é uma grande oportunidade. Nadar a segunda Olimpíada da minha carreira, é uma gratidão imensa. Não é fácil classificar-se para a Olimpíada, principalmente num ano tão atípico. Quando vemos que deu certo, bate uma tranquilidade. Me sinto feliz e também que tenho uma representatividade muito forte para essa natação feminina e para o esporte olímpico”, complementou.

Assim como a equipe do 4×100 metros medley misto do Brasil, o quarteto feminino dos 4×100 metros livre participou da repescagem mundial de revezamentos, encerrada no último dia 31, terminando na quarta colocação com o tempo de 3min38s59. A confirmação dos dois revezamentos aumenta o número de atletas integrantes da delegação brasileira na natação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Agora, a seleção brasileira tem 23 convocados.

A programação visando Tóquio-2020 tem neste mês de junho a viagem para Europa no próximo dia 20, quando Etiene embarca para Roma, na Itália, onde irá competir no Torneio Internacional de Natação Sette Colli. Em seguida, ela viaja para Rio Maior, em Portugal, onde fará um “training camp” na cidade portuguesa. A previsão de viagem para o Japão é no dia 12 de julho, quando começa o período de aclimatação, até seguir para a Vila Olímpica no dia 19. O retorno para o Brasil está previsto para o início de agosto.

