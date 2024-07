Ethan James Green vai assinar Calendário Pirelli 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 JUL (ANSA) – O fotógrafo americano Ethan James Green vai assinar a edição de 2025 do célebre Calendário Pirelli, que foi realizado nas ilhas Keys, em Miami, com a participação de 12 modelos.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, em que Tonne Goodman, estilista do projeto, dá uma dica sobre o que esperar das fotos: “Não se trata daquilo que elas vestem, mas sim daquilo que elas não vestem, certo?”.

Nascido no Michigan e radicado em Nova York, Green é conhecido por seu olhar particular para a beleza essencial e pessoal de seus retratados, misturando a franqueza típica do Centro-Oeste americano com a amplitude de visões que caracteriza sua cidade adotiva.

O primeiro livro de Green, Young New York (2019), é uma coleção de retratos de amigos e colaboradores tirados nos parques do centro de Nova York, documentando o alcance da identidade queer na última década. Sua segunda monografia, Bombshell (2024), subverte o clichê do “bombshell” (precursor do termo “sex symbol”), explorando e reinterpretando o conceito ao convidar as modelos a se estilizar e posar de maneira que incorporassem sua própria perspectiva pessoal sobre feminilidade, glamour e sex appeal.

A partir de sua visão altamente pessoal da comunidade artística de Nova York, Green fundou em 2022 a New York Life Gallery, sediada em Chinatown e que oferece uma programação focada em artistas emergentes e em meio de carreira, arquivos desconhecidos e obras de arte do século 20. Seu trabalho apareceu em publicações como Dazed, Foam Magazine, L’Uomo Vogue, M le Monde, The New Yorker, Time, Vogue, Vogue Italia, W Magazine e WSJ Magazine, e ele também colaborou com grifes como Alexander McQueen, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Tom Ford e Versace.

O Calendário Pirelli de 2025 deve ser apresentado em novembro, em Londres. (ANSA).