Eterna ‘Garota de Ipanema’, Helô Pinheiro escreve poema em homenagem aos 30 anos sem Tom Jobim

Aos 30 anos de morte lendário cantor e compositor Tom Jobim, que morreu em 8 de dezembro de 1994, Helô Pinheiro, musa inspiradora do cantor e de Vinícius de Moraes na canção Garota de Ipanema, deixou sua homenagem ao artista. Em suas redes sociais, ela, que está com 81 anos, postou um vídeo de Tom com uma poesia escrita por ela.

Leia na íntegra e assista ao vídeo:

“O título é ‘Tom e seus tons’. Se fosse cor, seria azul, porque a sorte até mudou. Se fosse nota musical, seria Sol, que cobriu o nosso encontro. O Lá é onde estivemos, mas hoje, o Dó é presente. Se o Si ainda soar, é só cantar ‘Se todos fossem iguais a você’, ou então ‘Ah, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca’, pois há um sabiá que voa até o céu para mostrar seu canto, seu talento, seu encanto.”

“O tom maior, o tom de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que assim na Terra, como no céu, seja feita a Vossa vontade. Eternizado, aplaudido e muito amado”, concluiu Helô.

Na legenda da publicação, ela comentou a homenagem. “Hoje, lembramos os 30 anos da morte de Tom Jobim. Quando Tom nos deixou, ficou um vazio que só se preenche um pouco pelas suas gravações e aparições. Ele foi e é para nós um misto de emoções e com isso me inspirei e fiz esse poema, escrito pelo coração. Quero compartilhar com vocês e dizer da falta que ele faz”, lamentou a eterna Garota de Ipanema.

O autor de clássicos como Garota de Ipanema, Wave e Samba de Uma Nota só morreu em 8 de dezembro de 1994, aos 67 anos, ao sofrer duas paradas cardíacas após uma cirurgia na bexiga. Ele tinha problemas circulatórios há duas décadas.

Helô Pinheiro como inspiração de ‘Garota de Ipanema’

Helô Pinheiro já contou como foi composta a canção. Enquanto curtiam o dia ensolarado e apreciavam um copo de uísque em um bar à beira da praia, Tom Jobim e Vinícius de Moraes foram fisgados pela beleza natural de uma moça que passou por eles para chegar até o mar.

Os músicos se encantaram pela beleza da jovem, que chamou a atenção dos compositores pelos cabelos negros que evidenciaram seus olhos verdes. A moça em questão era Helô Pinheiro, então com 17 anos.

Vale lembrar que Garota de Ipanema é uma das canções mais regravadas no mundo. Até Frank Sinatra se encantou pela música e a interpretou em inglês, enquanto Tom Jobim tocava seu piano.

