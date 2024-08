Etcheverry vence Cerúndolo em duelo argentino sob calor intenso no US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2024 - 20:55 Para compartilhar:

Numa batalha de mais de quatro horas sob um calor sufocante, o tenista argentino Tomás Etcheverry derrotou nesta quarta-feira (28) seu compatriota e amigo Francisco Cerúndolo pela segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, em que Francisco Comesaña também se classificou com uma vitória surpreendente.

Comesaña, número 108 do ranking da ATP, eliminou Ugo Humbert, o francês mais bem colocado do ranking (17º). O argentino avançou assim pela primeira vez para a terceira rodada do Grand Slam de Nova York, assim como Etcheverry.

Número 33 do ranking da ATP, Etcheverry disputou cinco sets contra Cerúndolo (29º) em condições extremas, com muita umidade e temperaturas próximas a 35 graus.

Etcheverry, que chegou a vomitar em quadra durante o quinto set, venceu pelo placar de 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 e 6-3 após quatro horas e quatro minutos de jogo na quadra 12 do Flushing Meadows.

“As condições foram muito difíceis, sinceramente”, explicou Etcheverry mais tarde. “Já esperávamos, mas deu uma sensação térmica de 38 graus e a isso devemos somar mais quatro graus dentro da quadra. A verdade é que é difícil jogar assim”.

“Era preciso se hidratar bem, tentar ingerir o máximo de sais e carboidratos possível e exagerei, por isso acabei vomitando. Meu corpo não resistiu no quinto set”, explicou o tenista de 25 anos.

“É perigoso não só para os jogadores, mas também para o público. Acho que até que algo aconteça, não vão mudar. Mas tivemos que nos adaptar, [a condição] era para nós dois igualmente”, disse.

Cerúndolo também lutava para superar a barreira da segunda rodada em Nova York, mas na atual temporada de quadra dura não conseguiu mostrar o alto nível da temporada de saibro, onde conquistou o terceiro título de sua carreira em julho, em Umag (Croácia).

Etcheverry vai se reencontrar com o alemão Alexander Zverev, número quatro do mundo, que o eliminou no ano passado nas quartas de final de Roland Garros.

