Etapa final do Giro d’Itália será dedicada ao papa Francisco

ROMA, 29 ABR (ANSA) – Os organizadores do Giro d’Italia divulgaram nesta terça-feira (29) que a última etapa da próxima edição do evento esportivo, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial, terá largada no Vaticano, em homenagem ao papa Francisco, morto aos 88 anos no último dia 21 de abril.

Segundo Urbano Cairo, proprietário do jornal La Gazzetta dello Sport, a grande final em Roma, capital da Itália, terá a largada prevista a partir do portão do Perugino, uma entrada secundária do Vaticano situada atrás da Casa Santa Marta, antiga residência de Jorge Bergoglio.

“Roma é um cenário especial, um museu a céu aberto, e este ano terá algo a mais. A etapa começará na Cidade do Vaticano, será um momento importante, especialmente hoje, com a recente morte do papa Francisco”, afirmou o executivo.

Líder da Igreja Católica Romana por mais de uma década, Francisco morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos, em decorrência de um AVC e de um “colapso cardiocirculatório irreversível”. Segundo Cairo, esta é a terceira edição com chegada consecutiva a Roma e desta vez representará uma homenagem “totalmente dedicada ao Pontífice”.

“E há vontade de continuar, por isso em breve conversaremos sobre isso com a administração de Roma. É um evento importante”, acrescentou ele, destacando que contará com ciclistas italianos, como Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, que são competitivos, e haverá muitos que venceram o Giro. “Será bom ter uma competição aberta até o final”. (ANSA).