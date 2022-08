Etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe movimentou R$ 73 milhões

Estadão Conteúdo 23/08/2022 - 19:27 Compartilhe

No último mês de junho, o Circuito Mundial de Surfe aterrissou no Rio de Janeiro para a disputa da 8ª etapa da temporada. Novamente, as baterias foram realizadas em Saquarema. O evento contou com dobradinha brasileira no topo do pódio, com Filipe Toledo e Samuel Pupo, e gerou uma movimentação de R$ 73 milhões na economia da cidade fluminense.

Um relatório de impacto econômico, produzido pela consultoria EY, apontou que a rede hoteleira de Saquarema foi ocupada em sua totalidade para a recepção da 8ª Etapa da temporada 2022 da WSL. Além disso, o evento foi um marco ambiental em uma modalidade conectada com a natureza. Foram plantadas centenas de mudas nativas na praia de Itaúna. Cerca de 1,2 tonelada de lixo reciclável foi recolhido, e o plástico foi transformado em bancos para a orla de Saquarema.

“Fora o bem-estar que ele gera às pessoas, o esporte sempre teve o poder de servir como um leque de oportunidades, tanto no âmbito de negócios quanto no social, independentemente do país ou cidade onde ele esteja presente. E em Saquarema, tradicionalmente conhecida como ‘a cidade do surfe’, não poderia ter sido diferente. A cidade sempre foi mundialmente conhecida como um polo do esporte, o que contribuiu e muito para a forte presença do público este ano, com ocupação total dos hotéis da região, e os resultados financeiros apontados no relatório”, afirmou o diretor executivo para o Mercado Esportivo da EY Brasil, Pedro Daniel.

Os números da Etapa de Saquarema também impressionam. A estrutura ocupou 3.100 m² de área construída, em 700 metros de extensão. A montagem levou 45 dias e a desmontagem mais 15 dias, envolvendo 72 empresas na operação, sendo 16 delas locais, e mais de 500 profissionais. Além disso, o evento bateu recorde de patrocinadores, com 23 no total.

De acordo com o levantamento feito pela consultoria, 40 mil pessoas compareceram a cada dia do evento, com 45% do público formado por turistas e 55% por moradores de Saquarema. Somados os públicos de televisão e streaming, a etapa fluminense da WSL reuniu 9,1 milhões de visualizações.

Os bons indicadores econômicos em Saquarema favorecem as especulações sobre a cidade receber futuramente a etapa final do Circuito Mundial de Surfe. Em 2022, as baterias que definirão o campeão acontecerão em Trestles, nos Estados Unidos. Filipe Toledo e Ítalo Ferreira lutam pelo título no masculino, enquanto Tatiana Weston-Webb sonha com o troféu no feminino.