Etapa da manhã das provas do CPNU é concluída com sucesso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 12:05 Para compartilhar:

A etapa da manhã das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi encerrada sem intercorrências para os candidatos que estão participando do maior concurso público da história em 228 cidades do Brasil.

Os candidatos realizaram as provas de conhecimentos gerais e discursiva – para nível superior – e português e redação, para nível médio.

As equipes dos Correios trabalharam logo cedo para que as provas chegassem com segurança aos locais de prova em todo o Brasil. Em duas horas, foram 170 toneladas em 20 mil malotes entregues com sucesso em mais de 3.5 mil locais de prova.

Os portões foram abertos às 7h30 e fechados às 8h30. As provas começaram às 9h e foram concluídas às 11h30. Não houve registro de ocorrências que comprometessem o sucesso da realização das provas.

Em todo o Brasil são 2,1 milhões de participantes inscritos, que concorrem a 6.640 vagas permanentes em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

A etapa da tarde se inicia às 13h com a abertura dos portões, que fecharão às 14h. As provas terão início às 14h30 e se encerram às 17h30 para os candidatos de nível intermediário, que farão provas de noções de direito, matemática e realidade, e às 18h para os demais que farão provas de conhecimentos específicos (nível superior).